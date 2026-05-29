Jinju International Youth Creativity Development Camp 2026: aperta la call per giovani da Biella Città Creativa UNESCO

La Città Creativa UNESCO di Jinju, in Corea del Sud, promuove la nuova edizione del Jinju International Youth Creativity Development Camp 2026, in programma dal 21 al 26 agosto 2026.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire la creatività, lo scambio culturale e la cooperazione internazionale tra giovani provenienti dalle città della rete UNESCO Creative Cities.

Il programma prevede incontri, workshop creativi, attività culturali, lavori di gruppo e momenti di confronto con studenti universitari coreani, offrendo ai partecipanti un’esperienza internazionale immersiva dedicata ai temi della creatività, della collaborazione e del dialogo interculturale.

L’Associazione Biella Città Creativa UNESCO invita studenti e giovani interessati a candidarsi per prendere parte a questa opportunità di scambio internazionale.

Le spese di soggiorno a Jinju, inclusi alloggio e costi legati alle attività del programma, saranno coperte dalla Città di Jinju, mentre le spese di viaggio saranno sostenute dall’Associazione Biella Città Creativa UNESCO. La copertura delle spese è prevista per un solo candidato selezionato.

Il vicesindaco e assessore con delega a Città Creativa UNESCO, Sara Gentile, dichiara: «Essere Città Creativa UNESCO consente a Biella di partecipare ad una rete internazionale che genera opportunità, soprattutto per i giovani. Attraverso questa call invitiamo i ragazzi biellesi ad inviare le proprie candidature senza preoccuparsi dei costi per il volo verso Jinju poiché, grazie all’Associazione Biella Città Creativa, metteremo a disposizione un budget ad hoc. Sono felice di poter dire che finalmente lavoriamo in piena sinergia con tutti i soci per rilanciare il ruolo di questo titolo prestigioso, anche con lo scopo di configurarsi come trampolino di lancio per i ragazzi che vogliono fare esperienze significative nell’ambito della cultura e della sostenibilità.»

Scadenza candidature

Le candidature dovranno essere inviate entro il 17 giugno all’indirizzo e-mail biellacittacreativa@comune.biella.it. Successivamente, la Città Creativa provvederà alla redazione della lettera di referenze e all’invio della documentazione a JinJu entro la scadenza del 19 giugno.

I documenti da compilare sono: modulo di candidatura; informativa sul trattamento dei dati personali.

La documentazione è disponibile sul sito del Comune di Biella.

Un’occasione preziosa per vivere un’esperienza internazionale all’interno della rete UNESCO Creative Cities, confrontarsi con giovani provenienti da tutto il mondo e approfondire il ruolo della creatività come strumento di cooperazione e sviluppo culturale.