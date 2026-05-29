Pollone, Torteria Pandizenzero diventa il set cinematografico de "La Voce del Sorriso" FOTO

Per alcune ore La Torteria Pandizenzero di Pollone si è trasformata in set cinematografico. Il locale è stato selezionato per girare alcune scene de “La Voce del Sorriso”, road movie di produzione piemontese la cui uscita è prevista in autunno.

Le riprese si sono svolte lunedì 25 maggio, in una giornata che ha coinvolto anche il paese e diversi giovani, presenti come comparse. Un’esperienza insolita, che ha portato il cinema alla Torteria Pandizenzero. All’interno sono state ambientate alcune scene del film: un incontro, un momento quotidiano di condivisione davanti a un caffè, in linea con lo stile accogliente e curato del locale.



Per i titolari Paola e Fulvio è stata un’occasione speciale e motivo di orgoglio. La Torteria Pandizenzero, da anni presente a Pollone, ha costruito la propria identità sul rapporto con il paese, sulla lavorazione artigianale e su una proposta di torte e biscotti legata alla qualità delle materie prime. Il cuore dell’attività resta la produzione quotidiana, accanto a colazioni, merende e pause pranzo. La Torteria lavora con attenzione alla stagionalità, ai prodotti locali e a preparazioni pensate per compleanni, battesimi, ricorrenze private ed eventi.



Accanto alle specialità da forno, Torteria Pandizenzero propone anche il noleggio di e-bike per scoprire il circondario, tra aria frizzante e panorami aperti sul territorio, con il supporto di Fulvio, istruttore e guida MTB.

Questa realtà pollonese, legata ai ritmi del paese e ai suoi sapori, entra ora nel racconto cinematografico: con i suoi ambienti, il suo profumo e la fragranza del lavoro quotidiano fra torte, biscotti e un'atmosfera da film.