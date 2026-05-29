Anffas Biellese a Vicenza per l'Europe in Action 2026

Importante partecipazione a Vicenza per Anffas Biellese. L’associazione infatti ha aderito all’ “Europe in Action 2026”, la conferenza europea promossa da “Inclusion Europe”, cui hanno aderito tutte le associazioni di Anffas a livello italiano, su input della sede nazionale di Roma.

“Questa edizione rappresenta un’importante occasione di incontro e di confronto tra persone con disabilità intellettive, famiglie, auto-rappresentanti, professionisti e organizzazioni provenienti da tutta Europa - spiega la presidente biellese Alexandra Tiboldo -. Sono stati tre giorni formativi e istruttivi, per tutti. Insieme vogliamo continuare a promuovere l’inclusione, l’autodeterminazione e la partecipazione attiva, condividendo idee, esperienze e buone pratiche per costruire una società sempre più accessibile e inclusiva”.

Tantissimi gli spunti, le riflessioni, i contributi e i progetti presentati e discussi nel corso della tre giorni in Veneto per la delegazione biellese, composta anche dal presidente della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese Ivo Manavella, lo psicologo Vito Catania e il fotografo Stefano Ceretti.

“Lavorare insieme per l’inclusione” era il titolo di uno dei tanti momenti di riflessione e dialogo tra associazioni, professionisti e rappresentanti del movimento europeo per i diritti delle persone con disabilità andato in scena. Vito Catania ha fatto un intervento durante un workshop dedicato alla capacità legale e il diritto di decidere, dal titolo: “Tradurre i diritti in azioni: sostenere la partecipazione e l’espressione delle preferenze”.

“Abbiamo raccontato quello che realizziamo nel Biellese. Abbiamo portato i tanti risultati ottenuti e ascoltato quanto fatto da altri oltre, ovviamente, a porgerci tutti insieme nuovi obiettivi e altre sfide per il futuro” ha concluso Tiboldo.