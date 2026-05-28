Cedimento sulla strada, a Sagliano accertamenti in corso sulla SP 100 per individuare le cause

“Si informa la cittadinanza e tutti gli automobilisti che sulla SP 100, circa 100 metri prima della rotonda della Domus Laetitiae, è stata rilevata un'anomalia sul manto stradale che ha reso necessario mettere immediatamente in sicurezza l'area”. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Sagliano Micca sui propri canali ufficiali.

E aggiunge: “Nella giornata di martedì abbiamo provveduto ad attivare tempestivamente sia la squadra della Provincia di Biella sia quella di Cordar, intervenute sul posto per effettuare i primi accertamenti. Al momento si sta lavorando per individuare con precisione la causa del cedimento/anomalia riscontrata, così da poter intervenire nel modo più corretto e procedere al ripristino della piena viabilità nel più breve tempo possibile”.

Per il Comune la SP 100 rappresenta “un'arteria importante per il nostro territorio e proprio per questo si sta seguendo la situazione con particolare attenzione. Nel frattempo invitiamo tutti gli automobilisti a prestare la massima prudenza nel tratto interessato, moderando la velocità e prestando attenzione alla segnaletica temporanea presente sul posto. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni”.