Tollegno-Pralungo, chiude la SP 509: lavori sul ponte Rio Stono

Dal 3 al 12 giugno 2026 la strada provinciale 509 Tollegno–Pralungo sarà completamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra il km 0+250 in comune di Tollegno e il km 1+250 in comune di Pralungo. E’ quanto è stabilito nell’ordinanza n. 71 del 26 che si è resa necessaria per consentire lavori di spostamento di una tubazione del gas metano rientrante nel progetto di riqualificazione del ponte sul Rio Stono.

Nel corso del 2022 la Provincia, in base alle risorse disponibili, aveva sottoposto a indagine 49 opere d’arte sul territorio. Le verifiche hanno evidenziato criticità su diverse strutture, tra cui il ponte tra Biella e Tollegno, che presenta un elevato livello di degrado e necessita di interventi urgenti di consolidamento o adeguamento. Nel dettaglio erano state riscontrate efflorescenze, polverizzazioni e patina biologica su archi e spalle, distacchi dei copriferri e un avanzato stato di ossidazione dei ferri in corrispondenza della soletta. Anche le murature di sostegno degli impalcati risultano in parte degradate, mentre le protezioni laterali della carreggiata sono obsolete e non conformi alla normativa vigente.

La sospensione della viabilità per consentire i lavori di spostamento di una tubazione del gas metano sarà attiva 24 ore su 24, compresi sabato e domenica, per tutta la durata del cantiere. Il tratto interessato risulta in parte interno e in parte esterno ai centri abitati dei comuni coinvolti.

Durante il periodo di chiusura sarà istituito un percorso alternativo lungo la SP 506 Pralungo–Biella e la SP 507 Andorno Micca–Tollegno, con apposita segnaletica di deviazione e indicazioni chilometriche per guidare gli automobilisti.