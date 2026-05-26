Domate le fiamme alle Piane di Montesinaro, in corso le operazioni di bonifica

Aggiornamento ore 19.30

Sembra proprio che sia stato domato l’incendio boschivo scoppiato nel pomeriggio di oggi, 26 maggio, alle Piane di Montesinaro, nel comune di Piedicavallo.

Sul posto hanno operato le squadre di terra dei Vigili del Fuoco, assieme a 10 volontari dell’Antincendio Boschivo, assieme al COAIB, oltre al Drago e all’elicottero regionale. Fondamentale anche il montaggio di una vasca per il rifornimento e il caricamento di acqua sui mezzi aerei. Pare che le fiamme abbiano intaccato anche una zona di sottobosco.

Ora sono in corso le operazioni di bonifica del terreno e messa in sicurezza. Inoltre, i successivi accertamenti chiariranno le cause del rogo.

Il fatto

Nel pomeriggio di oggi martedì 26 maggio è divampato un incendio nella zona di Montesinaro, in Valle Cervo. L’allarme è scattato intorno alle 16 e sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso per contenere le fiamme.

Sono attualmente impegnati i Vigili del Fuoco via terra, le squadre dell’Antincendio Boschivo (AIB) e il “Drago” sempre dei Vigili del Fuoco.

Al momento non sono ancora note con precisione l’estensione del rogo e l’eventuale entità dei danni. Non è però da escludere che le fiamme siano divampate per via di un abbruciamento di sterpaglie. Le operazioni sono in corso e mirano soprattutto a evitare che le fiamme si estendano nelle aree boschive circostanti, particolarmente impervie e difficili da raggiungere via terra.

La situazione resta sotto monitoraggio costante da parte delle squadre presenti sul posto. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.