Pensionata derubata della borsa vicino al cimitero di Pralungo, il raggiro del mazzo di chiavi colpisce ancora

Giornata da dimenticare per una pensionata di Pralungo, rimasta vittima di un furto perpetrato ai suoi danni.

L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, 25 maggio, nei pressi del cimitero comunale: stando alle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe distratto l’anziana con una scusa indicandole la presenza di un mazzo di chiavi per terra. Nel frattempo, un complice le avrebbe rubato la borsa riposta nella sua auto.

Una volta scoperto il raggiro, la donna ha richiesto l’intervento del sindaco e delle forze dell’ordine. All’interno della borsetta era riposto il portafoglio, con denaro e documenti.

Sul fatto indagano i Carabinieri che stanno compiendo i dovuti accertamenti per dare un volto ai presunti malfattori.