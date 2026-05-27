Abbandono di rifiuti sui percorsi di “Sagliano in gamba”, Blotto: “I sentieri non hanno bisogno di impronte di inciviltà”

L’amministrazione comunale di Sagliano Micca esprime forte rammarico a seguito delle recenti segnalazioni relative all’abbandono di rifiuti lungo alcune aree e percorsi riconducibili al progetto “Sagliano in gamba”, nato con l’obiettivo di valorizzare il territorio, promuovere il benessere, favorire la socialità e incentivare una fruizione consapevole degli spazi naturali del paese.

"Ci rattrista vedere immagini di questo tipo – dichiara il sindaco Alessandro Blotto – perché il nostro territorio rappresenta un patrimonio comune che appartiene a tutti i cittadini e che tutti siamo chiamati a custodire con attenzione e rispetto. Tuttavia una cosa è programmare la cura di un bene pubblico, un'altra è dover intervenire per riparare ai danni causati da comportamenti di inciviltà. Nessun progetto può funzionare se viene meno il rispetto verso il territorio, l’ambiente e la natura che ci circonda".

L’abbandono dei rifiuti non è soltanto un problema ambientale. È una ferita a un patrimonio condiviso e un gesto che colpisce il lavoro di una comunità intera: cittadini, volontari, associazioni e amministratori che quotidianamente dedicano tempo ed energie alla valorizzazione del territorio. Ogni sentiero, ogni area verde, ogni spazio pubblico non è semplicemente un luogo fisico: è un pezzo dell’identità di Sagliano Micca.

L’amministrazione comunale intende inoltre sottolineare come il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti rappresenti un problema serio e non riconducibile esclusivamente a questo episodio. Si tratta di un comportamento che genera danni ambientali, costi per la collettività e un progressivo impoverimento del decoro e della qualità dei luoghi condivisi. “Su questo tema non può esserci alcuna tolleranza – aggiunge il primo cittadino - Chi pensa di poter utilizzare il territorio come una discarica a cielo aperto commette un errore profondo perché il danno non viene arrecato soltanto all'ambiente ma a tutta la comunità".

Il Comune e continuerà a mettere in campo ogni strumento utile alla prevenzione, alla sensibilizzazione e all’individuazione dei responsabili, collaborando con gli organi competenti e attivando tutte le azioni consentite per accertare eventuali responsabilità. Verranno quindi utilizzati tutti gli strumenti disponibili e ogni mezzo consentito per individuare gli autori di questi comportamenti e applicare i provvedimenti previsti nei confronti dei responsabili.

L’amministrazione evidenzia inoltre come la valorizzazione del territorio non possa essere affidata esclusivamente agli interventi pubblici. Nessuna opera, nessun progetto e nessun investimento possono produrre risultati duraturi senza la collaborazione e il senso civico della comunità. "Possiamo investire risorse, creare percorsi, migliorare spazi e promuovere iniziative – evidenzia il sindaco – ma il vero valore di un luogo nasce dal rispetto con cui viene vissuto ogni giorno dalle persone".

Particolare attenzione dovrà essere posta anche verso le nuove generazioni, affinché il rispetto per l’ambiente e per i beni comuni diventi sempre più un patrimonio culturale condiviso e un principio educativo da trasmettere. Il Comune rinnova quindi l’invito a tutti i cittadini a contribuire alla tutela dei luoghi comuni attraverso piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza e continuerà a valutare azioni, iniziative e strumenti utili a rafforzare la cura e la sensibilizzazione verso il territorio. "Il futuro del nostro territorio – conclude Blotto – dipende dalla capacità di sentirlo davvero nostro. Perché Sagliano è più forte, più bella e più viva quando ognuno fa la propria parte. I sentieri non hanno bisogno di impronte di inciviltà".