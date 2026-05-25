Elezioni comunali 2026, Marco Lamantia è il nuovo sindaco di Tavigliano

Concluso lo spoglio elettorale anche nel comune di Tavigliano. Marco Lamantia è il nuovo sindaco del paese e raccoglie l’eredità dello storico primo cittadino Gino Mantello.
Con la sua lista “Insieme per Tavigliano” ha raccolto 433 voti (97,52%) su 478 aventi diritto (con un’affluenza pari al 55,01%) assieme a 7 seggi a favore. 34 le schede nulle, zero quelle bianche e contestate.
Battuto lo sfidante Biagio Altruda della lista “Progetto Popolare”: a suo favore 11 voti (2,48%), che valgono 3 seggi in consiglio comunale.