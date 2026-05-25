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Valle Cervo | 25 maggio 2026, 18:10

Elezioni comunali 2026, Marco Lamantia è il nuovo sindaco di Tavigliano

Raccoglie l’eredità dello storico primo cittadino Gino Mantello.

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Elezioni comunali 2026, Marco Lamantia è il nuovo sindaco di Tavigliano

Concluso lo spoglio elettorale anche nel comune di Tavigliano. Marco Lamantia è il nuovo sindaco del paese e raccoglie l’eredità dello storico primo cittadino Gino Mantello. 

Con la sua lista “Insieme per Tavigliano” ha raccolto 433 voti (97,52%) su 478 aventi diritto (con un’affluenza pari al 55,01%) assieme a 7 seggi a favore. 34 le schede nulle, zero quelle bianche e contestate. 

Battuto lo sfidante Biagio Altruda della lista “Progetto Popolare”: a suo favore 11 voti (2,48%), che valgono 3 seggi in consiglio comunale.

g. c.

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