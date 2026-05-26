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Valle Cervo | 26 maggio 2026, 17:23

Materna di Campiglia Cervo, tutto già pronto per il nuovo anno!

Si tratta di una scuola piccola, dove l' ambiente è familiare e dove nessuno è un numero e ogni scoperta

Materna di Campiglia Cervo, tutto già pronto per il nuovo anno!

Materna di Campiglia Cervo, tutto già pronto per il nuovo anno!

Un anno sta per finire ma tutto è già pronto per l'anno nuovo. Prosegue la raccolta di iscrizioni per l’Anno Scolastico 2026/2027 alla Scuola Materna a Campiglia Cervo, una realtà dove l’apprendimento ha il profumo del bosco e il ritmo della natura, un luogo speciale dove ogni bambino è protagonista del proprio percorso di crescita, immerso nella bellezza incontaminata della Valle Cervo.

Che cosa offre questa realtà? Didattica Outdoor, Metodo Montessori, Servizio Scuolabus: da e per Andorno Micca. 

Si tratta di una scuola piccola, dove l' ambiente è familiare e dove nessuno è un numero e ogni scoperta è un traguardo condiviso. Non è un caso che i posti siano limitati per garantire la massima qualità educativa.

 

Materna di Campiglia Cervo, tutto già pronto per il nuovo anno!

Materna di Campiglia Cervo, tutto già pronto per il nuovo anno!

s.zo.

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