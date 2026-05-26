Materna di Campiglia Cervo, tutto già pronto per il nuovo anno!

Un anno sta per finire ma tutto è già pronto per l'anno nuovo. Prosegue la raccolta di iscrizioni per l’Anno Scolastico 2026/2027 alla Scuola Materna a Campiglia Cervo, una realtà dove l’apprendimento ha il profumo del bosco e il ritmo della natura, un luogo speciale dove ogni bambino è protagonista del proprio percorso di crescita, immerso nella bellezza incontaminata della Valle Cervo.



Che cosa offre questa realtà? Didattica Outdoor, Metodo Montessori, Servizio Scuolabus: da e per Andorno Micca.

Si tratta di una scuola piccola, dove l' ambiente è familiare e dove nessuno è un numero e ogni scoperta è un traguardo condiviso. Non è un caso che i posti siano limitati per garantire la massima qualità educativa.



