Elezioni comunali 2026, bassa l’affluenza: Ailoche sopra il 50%, frenano Salussola e Tavigliano (foto di repertorio)

Proseguono le votazioni in Italia, Piemonte e nel Biellese per eleggere i nuovi sindaci. Alle 19 di oggi, 24 maggio, sono stati diffusi i nuovi dati sull'affluenza delle elezioni nei tre comuni della nostra provincia chiamati alle urne: Ailoche, Salussola e Tavigliano.

Come riportato dal sito Eligendo, ad Ailoche il 51,70% della popolazione ha espresso la propria preferenza in sezione. Un dato in calo rispetto a 5 anni fa che si fermò al 58,61%. A Salussola il 32,33% dei cittadini ha votato, la volta prima il 45,80%. Infine, a Tavigliano, il dato dell’affluenza si assesta sul 33,26%, inferiore al 40,95% della passata votazione.

I seggi resteranno aperti fino alle 23 di questa sera e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15.