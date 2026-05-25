IA e innovazione: a Biella torna “Nel mondo a venire” VIDEO

Manca ormai poco al ritorno di “Nel mondo a venire”, il festival promosso da Sellalab che sabato 6 giugno animerà gli spazi del Lanificio Maurizio Sella di Biella. L’evento, organizzato in collaborazione con Stractegy, prosegue il percorso avviato nelle passate edizioni con l’obiettivo di mettere a confronto idee, competenze e visioni sui grandi cambiamenti che stanno trasformando il mondo dell’impresa e dell’innovazione.

L’edizione 2026 sarà dedicata ai temi che stanno ridefinendo economia e società: dall’impatto dell’intelligenza artificiale alle prospettive del quantum computing, passando per l’evoluzione del marketing e dei social media verso modelli sempre più orientati alle relazioni e alla costruzione di comunità. Al centro anche il tema dell’impatto e della responsabilità, considerati elementi strategici per la competitività delle aziende.

Il festival si svilupperà dalle 10 alle 19 attraverso diversi spazi tematici, pensati per offrire ai partecipanti un’esperienza costruita tra contenuti, confronto e applicazione pratica. Non mancheranno momenti dedicati al networking, con aree aperte al dialogo tra speaker, aziende, startup e pubblico.

La partecipazione all’evento è gratuita, con registrazione online attraverso il sito ufficiale del festival, dove è disponibile anche il programma completo della giornata. "Le persone possono venire gratuitamente per trovare nuove idee, nuovi stimoli - spiega Christian Clarizio, Head of Sellalab - , e assumere maggiore consapevolezza. E tra le proposte di quest'anno nella nuova edizione inoltre ci saranno anche esperti che insegneranno come approcciarsi all'intelligenza artificiale".

Tra i protagonisti della giornata ci sarà Enzo Catenacci, Vicepresidente del Polo Meccatronica Valley, un'organizzazione focalizzata sulla promozione dell'innovazione e sulla creazione di un ponte tecnologico e logistico tra il Nord Italia (con hub nel Bresciano e nel Milanese) e il Sud Italia, in particolare la Sicilia.

Tra le novità di quest’anno debutta l’“Innovation Content Award”, premio nazionale che riconoscerà alcuni dei migliori content creator italiani attraverso una targa artistica in edizione limitata. Un’iniziativa nata per valorizzare chi riesce a trasformare competenze e professionalità in contenuti capaci di creare connessioni e generare impatto.