Omaggio alla sequoia monumentale di Chiavazza: “Col gigante si danza”

Giovedì 4 giugno, alle 16.30, ai piedi della grande sequoia di Chiavazza, in Strada del Bottegone 11 a Biella, si terrà “Col gigante si danza”, iniziativa gratuita e aperta a tutti.
L’appuntamento propone un momento di danza creativa guidato da Lucrezia Ravagnan, chinesiologa, danza terapeuta e insegnante Feldenkrais. Non serve saper danzare né aver frequentato corsi. L’invito è a lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera del luogo, entrando in sintonia con il grande albero.
Protagonista dell’iniziativa sarà un esemplare di Sequoia sempervirens risalente al 1850, segnalato anche sulle mappe. L’albero detiene il primato italiano per la più ampia circonferenza del fusto, pari a 785 centimetri, ed è considerato motivo di orgoglio per il Biellese.