Challenge Piemontese di Cross Country, sul “Il Piccolo Sentiero del Re” anche i giovani di Riverosse FOTO

Grande spettacolo sabato 23 maggio per il team giovanissimi della società Riverosse, impegnato nella terza prova della Challenge Piemontese di Cross Country. A fare da cornice alla manifestazione una splendida giornata di sole, calda e luminosa, con le suggestive vette del Gran Paradiso a rendere ancora più affascinante l’atmosfera della competizione.

I giovani atleti si sono confrontati sul tracciato denominato “Il Piccolo Sentiero del Re”, un percorso tecnico e impegnativo che ha messo alla prova resistenza, tecnica e determinazione di tutti i partecipanti.

Per le categorie G3 e G4 il tracciato si sviluppava prevalentemente su prato erboso, con un terreno particolarmente pesante che ha reso la gara molto faticosa. Diversi rilanci e una salita resa ancora più impegnativa dalle condizioni del fondo hanno richiesto grande forza e capacità di gestione dello sforzo.

Le categorie G5 e G6, invece, hanno affrontato un percorso ancora più tecnico e selettivo: un tracciato lungo e difficile, caratterizzato da sezioni lineari dove era possibile tentare il sorpasso, alternate a tratti stretti e insidiosi ricchi di radici, rilanci e passaggi tecnici che hanno richiesto precisione e concentrazione.

Ancora una volta i ragazzi delle Rive Rosse hanno dimostrato grande preparazione e maturità sportiva, mettendo in pratica con determinazione le tecniche apprese durante gli allenamenti. Grinta, volontà e spirito di squadra hanno permesso al team di conquistare ottimi risultati individuali e un importante terzo posto nella classifica a squadre.

Ottime le prestazioni dei giovani atleti riverossini:

Categoria G3:

Alberto Fois 3° P

Diego Zaccagnino 7°P

Categoria G4:

Tommaso Mersi 1P

Pietro Benanchietti 3 P

Pietro Vercelloni 5 P

Aharon Mastroeni 8 P

Categoria G5:

Andrea Comazzo 2 P

Leonardo Dalla Vecchia 6P

Leonardo Zumella 13 P

Una giornata intensa e ricca di emozioni, che conferma ancora una volta la crescita del gruppo giovanissimi delle Rive Rosse e il grande lavoro svolto dagli allenatori, capaci di trasmettere ai ragazzi tecnica, passione e spirito sportivo.