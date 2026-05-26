A Oropa "Odo voci fuor dalle cappelle"

Gli attori di Teatrando tornano a Oropa con "Odo voci fuor dalle cappelle", uno spettacolo itinerante che accompagna il pubblico in una suggestiva passeggiata teatrale lungo il Sacro Monte, alla scoperta di alcuni episodi della vita di Maria.

L’iniziativa sarà proposta sabato 30 maggio in orario serale e domenica 31 maggio nel pomeriggio. In caso di maltempo sono previste repliche lunedì 1 giugno in serata e martedì 2 giugno nel pomeriggio.

I testi dello spettacolo, con la regia di Veronica Rocca e Paolo Zanone, sono stati realizzati con il contributo dell’archivista Danilo Craveia.

Il percorso si sviluppa all’interno del Sacro Monte di Oropa, complesso realizzato tra il 1620 e il 1720 dedicato alla vita della Vergine Maria, riconosciuto Patrimonio Mondiale UNESCO insieme ai Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. Le dodici cappelle che lo compongono custodiscono preziose statue in terracotta policroma e affreschi di grande valore artistico: il pubblico sarà guidato lungo un itinerario in salita sul prato erboso, con quattro soste dedicate alle rappresentazioni teatrali.

Lo spettacolo fa parte della rassegna Una stagione Teatrale per Oropa, sostenuta da Fondazione CRT.

Sabato 30 maggio dalle ore 20 alle 21.30 (partenze a gruppi scaglionati)



Domenica 31 maggio dalle ore 15.30 alle 17.30 (partenze a gruppi scaglionati)

