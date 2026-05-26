Golf: Martedì 2 giugno a Cavaglià il Campionato Biellese di doppio Trofeo Lauretana FOTO

Martedì 2 giugno al GC Cavaglià si giocherà uno degli appuntamenti clou stagionali del club. C'è in programma, infatti, la 12esima edizione del Campionato Biellese di doppio – 1° Trofeo Lauretana.

I partecipanti si sfideranno in una gara a coppie sulla distanza di 18 buche con formula “four ball" 4pm (medal). Da segnalare il “Premio leggerezza” che verrà assegnato al nearest to the pin secondo colpo alla buca 14 (come il residuo fisso di Lauretana). Il vincitore si aggiudicherà un anno di fornitura di Acqua Lauretana.

Campioni uscenti Rohan Jay Silva/Yuji Takahashi nella classifica netto ed Edoardo Nonis/Vincenzo Sità nel lordo.

Le iscrizioni sono aperte (50€ pro capite incluso green fee, tassa iscrizione alla gara e rinfresco. Per i soci Gc Cavaglià 20€), attesi in campo alcuni dei migliori amateur della provincia.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.



Stesina nel Memorial Mario Marcianesi by M&A

Grande successo sabato al Gc Cavaglià per il Memorial Mario Marcianesi by M&A (18 buche Stableford 3 categorie), una delle gare più apprezzate del calendario, che come sempre ha premiato i migliori con bottiglie pregiate. La gara, che ha visto al via oltre 80 partecipanti, fa parte di un circuito di 3 prove by M&A che si svolgeranno nel corso della stagione a Cavaglià con in palio il Challenge finale al/alla 1° netto della graduatoria maschile e femminile (somma dei 3 score).

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià punti 39, 1° Netto Giancarlo Magnani Cavaglià 39, 2° Netto Massimo Marè Cavaglià 37, 3° Netto Roberto Revel Cavaglià 35. 2a categoria: 1° Netto Andrea Zucchetti Cavaglià 41, 2° Netto Alessandro Perosino Ciliegi 40, 3° Netto Lorenzo Paravella Cavaglià 39. 3a categoria: 1° Netto Paolo Sacco Laghi 44, 2° Netto Alessandro Dognini Cervino 41, 3° Netto Paolo Lampa San Giovanni 41. 1° Ladies Antonella Centonze Cavaglià 38. 1° Seniores Alessandro Passamonti Laghi 40. Driving C. buca 5 masc. Rohan Jay Silva. Driving C. buca 5 femm. Simona Rosazza Gianin nearest buca 9 femm. Elena Benigni m. 3,44. Nearest buca 15 masc. Alberto Caneparo m. 1,36.





Tonso nel Memorial “Ricordando Beppe”

Domenica si è giocata la prima edizione della gara “Ricordando Beppe” (18 buche Stableford 3 categorie).

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Daniele Tonso Cavaglià 36, 1° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 36, 2° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 35. 2a categoria: 1° Netto Stefano Griggio Cavaglià 41, 2° Netto Alberto Cortivo Laghi 41. 3a categoria: 1° Netto Giovanni Greppi Cavaglià 47, 2° Netto Andrea Marmo Laghi 45. 1° Ladies Piera Franzo Cavaglià 41. 1° Seniores Oscar Cocchini Cavaglià 41. Nearest Unico Buca 9 Paolo Maza m. 3,33.





Programma weekend al Gc Cavaglià tra Galà storico Hickory e Vivigolf

Il mese di maggio si chiuderà con un doppio appuntamento.

Sabato ritorna il Gran Galà Hickory, gara di golf con attrezzatura vintage e abbigliamento d’epoca (18 buche, Stableford - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 60€). Possibilità di noleggio attrezzatura (info 3483542000 – 3355370190).

Domenica si giocherà la tappa di Vivigolf (18 buche, Stableford, 3 categorie - iscrizioni soci 20€, esterni 80€) che durante la giornata proporrà degustazione birre e assaggi prodotti Ghiotto. A fine premiazione seguirà rinfresco.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.