Kick Boxing Biella protagonista alle Finali Nazionali WFC–WBFC di Cornaredo

Cornaredo, in provincia di Milano, ha ospitato domenica le finali del Titolo Nazionale Italiano organizzate dalla Federazione WFC–WBFC, presieduta da Franco Scorrano: una delle manifestazioni più partecipate dell’anno nel panorama degli sport da combattimento.

Oltre 800 atleti provenienti da tutta Italia si sono confrontati nelle discipline di Kick Boxing, K1 e Muay Thai, in una giornata intensa, segnata da tecnica, emozioni e agonismo.

La Kick Boxing Biella, rappresentata dagli atleti della palestra Fitness For Life e guidata dai coach Andrea Bagatin e Daniele Fenaroli, ha affrontato l’ultimo appuntamento stagionale con determinazione, confermando la crescita del proprio vivaio.

Tra i momenti più significativi, il debutto del giovanissimo Alessio Cortese, 9 anni, impegnato nella categoria demo. Pur trattandosi di una prova non agonistica, Alessio ha mostrato sicurezza e precisione nell’esecuzione delle tecniche di pugno e calcio.

La giornata non ha portato i risultati sperati, ma gli atleti biellesi hanno dato prova di carattere e maturità. Gli incontri si sono rivelati equilibrati, spesso decisi da dettagli minimi contro avversari di alto livello.

Alcuni verdetti arbitrali, pur complessi da assegnare, sono apparsi discutibili. Episodi che, come sottolineato dai coach, fanno parte del percorso di crescita di ogni atleta e rappresentano esperienze utili in vista della prossima stagione agonistica.

Il presidente della società, Mauro Garolla, ha espresso soddisfazione per l’impegno e la dedizione dimostrati dal gruppo, complimentandosi in particolare con gli atleti che hanno raggiunto le semifinali del Titolo Italiano: Nicolò Rosso, Gianluca Risicato, Floriano Panizza e Andrea Mereu.

Il risultato conferma la solidità del progetto sportivo e la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra. L’anno sportivo si chiude con un bilancio positivo per la Kick Boxing Biella, che registra un significativo aumento delle adesioni e un vivaio in espansione, con atleti dai 7 ai 17 anni. La società guarda ora alla prossima stagione con entusiasmo, forte del percorso costruito nel corso dell’anno.