Servizi, ascolto e solidarietà: l’impegno quotidiano di Auser Cossato

Da 5 anni, la realtà di Auser Cossato è diventata una delle colonne portanti dell’associazionismo locale. Nei giorni scorsi, la realtà guidata dal presidente Marco Abate ha condiviso alcuni dati dell’attività svolta nel 2025. A partire dai trasporti e dal servizio di accompagnamento che si sono consolidati negli ultimi tempi, con un incremento delle richieste della popolazione territoriale assieme a quella fragile.

“Purtroppo l’associazione non è stata in grado di far fronte completamente pur avendo aumentato il parco vetture e rinnovato l’impegno dei molti volontari – riporta il presidente Abate – Malgrado ciò almeno il 30% delle richieste ricevute non hanno potuto essere accolte”. Tuttavia i dati essenziali del servizio vedono 25 volontari attivi su 7 mezzi in dotazione, con oltre 80.600 chilometri percorsi e 1.170 trasporti effettuati lo scorso anno.

A questi numeri, si aggiungono più di 200 individui accompagnati e 5.500 ore impiegate nel servizio di trasporto. Da segnalare la crescente richiesta di spostamenti, anche per lunghe percorrenze, verso cliniche, ospedali, case di cura fuori dalla Regione Piemonte: sono 250 tra gli 80 e i 150 km, di questi 140 oltre i 200 km, con l’impiego di due volontari per l’intera giornata. Senza dimenticare i 220 viaggi per il servizio di consegna dei pasti in cooperativa. L’attività di coordinamento è svolta direttamente dal presidente Abate, affiancato dal responsabile Roberto Casazza.

L’Auser Cossato continua, inoltre, a sviluppare e proseguire altre attività, come le camminate di (ri)scoperta dei luoghi meno noti e suggestivi dell’intero Biellese. Iniziative che puntano a creare momenti di socialità e aggregazione. Due gli appuntamenti settimanali (martedì e venerdì) che registrano una media di 40/50 partecipanti, con punte che sfiorano talvolta le 60 presenze. A ciò si affiancono una decina di azioni di solidarietà in casa di riposo unite ai servizi di animazione per 75 ore totali di volontariato.

Significativo il tempo impiegato in sede, con 1.120 ore dedicate al servizio dello sportello di ascolto. 50, invece, gli incontri di coordinamento per progetti e iniziative mentre 1.500 sono le ore di telefonia sociale svolta soprattutto nell’accoglienza dell’utenza e nell’organizzazione delle loro esigenze. Particolare menzione lo merita sicuramente il laboratorio di riciclo creativo, con una media di 12 partecipanti a 12 incontri in calendario, oltre alla partecipazione dei vari mercatini.

Sono tutte attività svolte dal direttivo, assieme alla segreteria e ai volontari per un totale di 700 ore. A dimostrazione di come l’Auser stia diventando uno dei punti di riferimento della comunità di Cossato, con un aumento costante del numero dei soci.