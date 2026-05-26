Bocce, premiazioni per due giocatori della Valle Elvo

La 3a selezione valida per il campionato italiano individuale di categoria C ha premiato due giocatori della Valle Elvo, Nicholas Lorenzo Diglaudi e Carlo Dellagaren, rispettivamente primo e secondo della gara, piazzamenti validi anche per la qualificazione alla fase nazionale. Al terzo posto due giocatori di Domodossola, Moreno Barbieri della Valle Vigezzo e Ivan Bergamaschi della Masera.

Erano 64 i giocatori iscritti, diretti dagli arbitri Ettore Levis, Sergio Tamagno, Paolo Carrera, Lorenzo Maria Gili e Vilmer Bullano.