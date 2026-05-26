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SPORT | 26 maggio 2026, 07:30

Bocce, premiazioni per due giocatori della Valle Elvo

Bocce, premiazioni per due giocatori della Valle Elvo

Bocce, premiazioni per due giocatori della Valle Elvo

La 3a selezione valida per il campionato italiano individuale di categoria C ha premiato due giocatori della Valle Elvo, Nicholas Lorenzo Diglaudi e Carlo Dellagaren, rispettivamente primo e secondo della gara, piazzamenti validi anche per la qualificazione alla fase nazionale. Al terzo posto due giocatori di Domodossola, Moreno Barbieri della Valle Vigezzo e Ivan Bergamaschi della Masera. 

Erano 64 i giocatori iscritti, diretti dagli arbitri Ettore Levis, Sergio Tamagno, Paolo Carrera, Lorenzo Maria Gili e Vilmer Bullano.

Sante Tregnago

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