Bocce, Fabrizio Ciarletti conquista la qualificazione al campionato italiano individuale di Petanque

Fabrizio Ciarletti, portacolori della Piatto Sport, ha conquistato la qualificazione al campionato italiano individuale di Petanque, vincendo la selezione alla Jolly Club. Al secondo posto Riccardo Seren della San Secondo Bennese, terzi due atleti della Jolly Club: Lorenzo Maria Gili e Mirko Cortese. 18 i partecipanti, ha arbitrato Vanner Dallacqua.
In Breve
lunedì 25 maggio
domenica 24 maggio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella Jazz Club, nuovo concerto nell’anno del Sessantennale
Prosegue la programmazione del Biella Jazz Club, a Palazzo Ferrero, nell’anno del Sessantennale....