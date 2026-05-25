Bocce, Fabrizio Ciarletti conquista la qualificazione al campionato italiano individuale di Petanque

Fabrizio Ciarletti, portacolori della Piatto Sport, ha conquistato la qualificazione al campionato italiano individuale di Petanque, vincendo la selezione alla Jolly Club. Al secondo posto Riccardo Seren della San Secondo Bennese, terzi due atleti della Jolly Club: Lorenzo Maria Gili e Mirko Cortese. 18 i partecipanti, ha arbitrato Vanner Dallacqua.