Running, CorriCossato 2026: sono circa 2000 gli iscritti FOTO e VIDEO

Dopo il rinvio di una settimana dovuto alle previsioni meteo avverse, la CorriCossato 2026 conferma ugualmente il suo forte richiamo. La 13ª edizione della camminata ludico motoria per le vie di Cossato, organizzata dagli Amici dello Sport con il patrocinio del Comune e il supporto tecnico di ASD Splendor 1922, ha registrato una partecipazione molto ampia.
Circa duemila gli iscritti alla manifestazione, che nella serata di venerdì 22 maggio ha portato una lunga fiumana di persone lungo le strade cittadine. Un appuntamento ormai consolidato nel calendario sportivo del territorio, capace di coinvolgere partecipanti di tutte le età.
Il ritrovo si è svolto in piazza Croce Rossa Italiana a partire dalle 17.30, con partenza alle 20. Il percorso, aggiornato per l'edizione 2026, si è sviluppato su una distanza di 5,2 km.