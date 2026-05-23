Running, 105 iscritti al Trail del Favè nel ricordo di Mauro Berghi FOTO e VIDEO

Si è svolto oggi, sabato 23 maggio a Favaro, il Trail del Favè, camminata e prova non competitiva immersa nei sentieri del territorio biellese, valida come 5° Memorial Mauro Berghi. L’evento, aperto a grandi e piccoli, ha registrato 105 iscritti.

La manifestazione ha avuto come punto di riferimento la sede ANA Favaro, in località Le Cave, dove si sono svolti il ritrovo, la partenza e l’arrivo. Il pomeriggio si è aperto con il mini giro dedicato ai bambini fino ai dieci anni, seguito dalla merenda per tutti i partecipanti. Successivamente spazio alla prova principale, su un tracciato di circa 5 km con 500 metri di dislivello, sviluppato interamente su sentieri naturali. A dare il via alla partenza competitiva è stata Sara Gentile. Tra i momenti più caratteristici della giornata, il passaggio degli atleti all’interno del bar del Favaro, uno dei tratti distintivi della manifestazione.

Al termine della prova sono stati premiati i primi tre assoluti maschili e femminili. In campo maschile vittoria per Marco Bazzocchi, seguito da Giacomo Ubertalli e Umberto Vineis. Tra le donne successo per Maria Vittoria Passaris, davanti a Marta Teanio e Gloria Marovino.