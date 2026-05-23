Pollone, Alpini in festa per i 90 anni: 130 partecipanti al Memorial Coda-Serralunga FOTO e VIDEO

È entrato nel vivo ieri, venerdì 22 maggio, il programma dei festeggiamenti per il 90° anniversario di fondazione del Gruppo A.N.A. di Pollone. La serata è stata aperta dal Campionato Sezionale A.N.A. di corsa su strada, Memorial dr. Franco Coda e Chiara Serralunga, affiancato dalla camminata ludico-motoria non competitiva lungo un percorso di 5 km per le vie del paese. Buona la partecipazione, con 80 camminatori e 50 iscritti alla gara.

Nella classifica assoluta maschile si è imposto Matteo Biolcati, davanti a Marco Deusebio e Filippo Pelacchi. Tra le donne il podio è di Francesca Canale, seguita da Laura Acquadro e Laura Tempia.

Sono stati premiati anche i primi tre Alpini: Daniele Coda Caseia, Riccardo Eulogio ed Emilio Dipalma. Nella graduatoria aggregati, primo posto per Filippo Pelacchi, secondo Alessandro Chiarati, terzo Fabio Arco.

Le celebrazioni proseguiranno domani, domenica 24 maggio: ritrovo alle 9 in piazza San Rocco, alzabandiera alle 9.30 e corteo commemorativo fino al Colle San Barnaba, accompagnato dalla Fanfara Alpina Valle Elvo. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa, seguita dal pranzo conviviale all’oratorio parrocchiale.

Per tutta la durata dell’evento sarà attivo il servizio navetta da piazza San Rocco al Colle San Barnaba.