Pollone in scena: il paese diventa set cinematografico per “La Voce del Sorriso”

Una giornata speciale quella vissuta oggi lunedì 25 maggio a Pollone, dove sono state girate alcune scene del prossimo film “La Voce del Sorriso” un road movie di produzione tutta piemontese la cui uscita è prevista in autunno. Per alcune ore il paese si è trasformato in un vero e proprio set cinematografico, coinvolgendo anche tanti giovani studenti del territorio che hanno partecipato con entusiasmo come comparse.

L’iniziativa ha regalato ai ragazzi e alle ragazze un’esperienza nuova ed emozionante, vissuta con curiosità, impegno e grande partecipazione. Un clima positivo che ha saputo coinvolgere anche famiglie e cittadini, rendendo la giornata un momento significativo per tutta la comunità.

Il Sindaco Paolo Tha ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai genitori e agli alunni per la disponibilità e la collaborazione dimostrata: “Per me è un piacere che abbiano scelto Pollone per una parte del film. L’entusiasmo dei ragazzi e delle ragazze è stato davvero piacevole da vedere e rappresenta il bello della nostra comunità. Sono grato ai genitori per la concessione accordata e per la pazienza dimostrata durante tutta la giornata.”

Un particolare ringraziamento è stato rivolto anche al regista, agli attori e a tutto lo staff della troupe cinematografica per la professionalità e l’attenzione con cui sono state realizzate le riprese sul territorio pollonese.

La presenza della produzione rappresenta anche un’importante occasione di valorizzazione per Pollone, che ancora una volta si conferma un luogo capace di attrarre iniziative culturali e artistiche, mettendo in luce scorci, ambienti e il calore della propria comunità.