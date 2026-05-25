Gal a Delmastro, Greggio verso Atl Alto Piemonte

Dopo la “fumata nera” della scorsa settimana, sembra ormai vicino l’accordo per la nomina delle presidenze di Atl Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli e Gal Montagne Biellesi.
A rallentare l’iter era stato il mancato accordo sulla guida del Gal tra il presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, sostenitore della candidatura di Barbara Greggio, e il sindaco di Biella, Marzio Olivero, che chiedeva invece la riconferma dell’uscente Francesca Delmastro.
Nelle ultime ore, però, la situazione sembra essersi sbloccata: per il Gal si va verso la riconferma di Francesca Delmastro, mentre Barbara Greggio sarebbe destinata alla guida dell’Atl Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli, subentrando a Raffaella Afferni.
La prima decisione dovrebbe essere formalizzata venerdì, mentre per l’Atl sarà necessario attendere fino a luglio.