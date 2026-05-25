Elezioni comunali 2026, Paganini è confermato: sarà sindaco di Ailoche

Si è da poco concluso lo spoglio elettorale nel comune di Ailoche: Massimo Paganini della lista “Per Ailoche” è stato riconfermato sindaco del paese. Ha raccolto 142 voti (74,35%) su 197 aventi diritto (con un'affluenza pari al 74,34 per cento), con 7 seggi a favore. 6 le schede nulle. Nessuna è stata contestata, zero le bianche.

Sconfitti gli sfidanti Stefano De Cet della lista “Futuro di Ailoche”, con 46 voti raccolti (24,08%) e 3 seggi a favore, Antonio Miglietta della lista “Insieme”, con 2 vori a favore (1,05%). Un voto solo per Michele Grosso di Progetto Popolare (0,52%).