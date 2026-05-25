Il “Giardino Ritrovato” della Residenza Ines e Piera Capellaro di Mongrando in tv FOTO

Il “Giardino Ritrovato” della Residenza Ines e Piera Capellaro di Mongrando in tv

Il progetto “Il Giardino Ritrovato” realizzato presso la Residenza Ines e Piera Capellaro – Cerino Zegna di Mongrando sarà al centro di un servizio che andrà in onda su TV2000.

Il servizio dedicato al giardino con il suo angolo dedicato all' ortoterapia, alla zona con gli animali, al lavatoio per evocare i ricordi di vita quotidiana legati al passato, i suoi spazi d’incontro e l' angolo spirituale, andrà in onda mercoledì 27 maggio alle 12.10.

All’interno del programma sarà trasmessa un’intervista di circa 15 minuti all'Architetta paesaggista Monica Botta che ha firmato il progetto, oltre a uno spazio dedicato di circa 3 minuti sul progetto Il Giardino Ritrovato realizzato presso la Residenza di Mongrando.

"Si tratta di un’importante occasione per dare visibilità al lavoro svolto e all’impegno di tutta la nostra realtà nella promozione di ambienti e percorsi orientati al benessere delle persone fragili", dichiarano con orgoglio dalla Residenza Ines e Piera Capellaro.