Piemonte Chiama New York, Santa Messa al Santuario di Oropa con la delegazione americana

Momento di profonda spiritualità al Santuario di Oropa. Nella mattinata di ieri, 24 maggio, si è tenuta nella Basilica Superiore la celebrazione della Santa Messa, officiata da don Luigi Portaruolo, viceparroco della Cattedrale di Saint Patrick, a New York.
Si tratta di uno degli ospiti della delegazione statunitense, giunta nei giorni scorsi in visita a Biella per il progetto “Piemonte Chiama New York”, organizzato da Confartigianato Imprese Piemonte, A.N.Co.S. Torino, A.N.Co.S. Biella e Regione Piemonte, nata per rafforzare il dialogo con il mercato statunitense attraverso azioni mirate di promozione del Made in Italy.
Presenti alla funzione anche il sindaco di Biella Marzio Olivero, l’assessore Anna Pisani, il segretario regionale di Confartigianato Imprese Piemonte Carlo Napoli, il direttore di Confartigianato Imprese Biella Massimo Foscale e il presidente di Ancos e Confartigianato Imprese Biella Cristiano Gatti.