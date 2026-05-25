"Metamorfosi dello sguardo. Le Alpi immaginifiche" al Forte di Bard

La mostra Metamorfosi dello sguardo: le Alpi immaginifiche esplora l’evoluzione del paesaggio montano tra la fine del XVIII e la metà del XX secolo. Il percorso espositivo analizza il cambiamento del territorio, con un focus specifico sulla Valle d’Aosta e la valle di Chamonix, attraverso la pluralità di sguardi di artisti, scienziati e alpinisti che ne hanno documentato le trasformazioni nel tempo.

L’esposizione, curata da Aldo Audisio e allestita negli Alloggiamenti del Museo delle Alpi, si articola in sei sezioni e raccoglie oltre 70 opere – dai dipinti ai manoscritti, fino ai manifesti – che restituiscono un racconto corale del mondo alpino. Dalle iconografie legate alla vita pastorale e agli elementi naturali, il racconto giunge alle nuove forme di antropizzazione legate al turismo e agli sport invernali, evidenziando i profondi mutamenti climatici e paesaggistici avvenuti nel corso dei decenni.

La mostra è parte del progetto DAHU, Développement et Adaptation des occupations HUmaines en montagne che si propone di analizzare sul territorio alpino transfrontaliero tra Italia e Francia, la relazione tra le variazioni climatiche, il paesaggio e le comunità umane, basandosi sulle evidenze materiali e immateriali giunte fino a noi.

Il progetto DAHU riunisce il Département de la Haute-Savoie, la Communauté des Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Comune di Issime e l’Associazione Forte di Bard.

Quando

29/05/2026 – 01/11/2026

Tariffe

Ingresso incluso nel biglietto di entrata al Forte di Bard.

Gratuità: possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta e Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta; Membership Card Forte di Bard, minori di 18 anni.

Orari

Martedì-venerdì 10.00 / 18.00

Sabato, domenica e festivi 10.00 / 19.00

Lunedì chiuso



