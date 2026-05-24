Gifflenga celebra 1100 anni di storia, presentato il francobollo commemorativo FOTO e VIDEO

Giornata storica per la comunità di Gifflenga. Nella mattinata di oggi, 24 maggio, alla presenza delle autorità (locali, provinciali e regionali) e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, si è tenuta la cerimonia ufficiale di presentazione del francobollo commemorativo dedicato ai 1100 anni del Comune, accompagnata dal primo annullo filatelico speciale realizzato per l’occasione.

L’evento si è svolto al Salone Polivalente Gifflenga Village, con gli interventi del sindaco Elisa Pollero e al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, assieme al delegato del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e al funzionario di Poste Italiane. Un momento di grande valore simbolico e istituzionale che ha unito memoria storica, cultura filatelica, tradizioni del territorio e momenti di convivialità. È poi venuto il turno della timbratura, con l’apertura del servizio filatelico temporaneo, attivo fino alle 16.

L’emissione del francobollo è sicuramente un riconoscimento che valorizza il patrimonio culturale e identitario della comunità e ne consegna simbolicamente la memoria alla storia nazionale. La vignetta riproduce un panorama del comune di Gifflenga, piccolo borgo della piana biellese; sullo sfondo spicca la chiesa di San Martino che, da secoli, unisce le radici agricole del paese alla devozione per il suo patrono, raccontandone la storia più millenaria e l’identità attraverso simboli di lavoro, tradizione e spiritualità. In alto spicca lo stemma comunale.

Accanto al momento istituzionale, la giornata è stata arricchita anche da iniziative dedicate alla tradizione gastronomica e alla convivialità. In particolare, è stata inaugurata anche una panchina speciale, rivestita di lana, dove si potranno condividere storie e ricordi del paese, a pochi passi dal Municipio.