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COSTUME E SOCIETÀ | 24 maggio 2026, 13:30

Gifflenga celebra 1100 anni di storia, presentato il francobollo commemorativo FOTO e VIDEO

Giornata storica per la comunità, presenti associazioni e istituzioni: anche il ministro Pichetto.

Gifflenga celebra 1100 anni di storia, presentato il francobollo commemorativo (servizio di Davide Finatti)

Gifflenga celebra 1100 anni di storia, presentato il francobollo commemorativo (servizio di Davide Finatti)

Giornata storica per la comunità di Gifflenga. Nella mattinata di oggi, 24 maggio, alla presenza delle autorità (locali, provinciali e regionali) e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, si è tenuta la cerimonia ufficiale di presentazione del francobollo commemorativo dedicato ai 1100 anni del Comune, accompagnata dal primo annullo filatelico speciale realizzato per l’occasione. 

L’evento si è svolto al Salone Polivalente Gifflenga Village, con gli interventi del sindaco Elisa Pollero e al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, assieme al delegato del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e al funzionario di Poste Italiane. Un momento di grande valore simbolico e istituzionale che ha unito memoria storica, cultura filatelica, tradizioni del territorio e momenti di convivialità. È poi venuto il turno della timbratura, con l’apertura del servizio filatelico temporaneo, attivo fino alle 16. 

L’emissione del francobollo è sicuramente un riconoscimento che valorizza il patrimonio culturale e identitario della comunità e ne consegna simbolicamente la memoria alla storia nazionale. La vignetta riproduce un panorama del comune di Gifflenga, piccolo borgo della piana biellese; sullo sfondo spicca la chiesa di San Martino che, da secoli, unisce le radici agricole del paese alla devozione per il suo patrono, raccontandone la storia più millenaria e l’identità attraverso simboli di lavoro, tradizione e spiritualità. In alto spicca lo stemma comunale. 

Accanto al momento istituzionale, la giornata è stata arricchita anche da iniziative dedicate alla tradizione gastronomica e alla convivialità. In particolare, è stata inaugurata anche una panchina speciale, rivestita di lana, dove si potranno condividere storie e ricordi del paese, a pochi passi dal Municipio.

g. c.

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