All’Istituto Alberghiero Gae Aulenti di Valdilana il primo esame regionale di “Food and Beverage” FOTO

Mercoledì 20 maggio, all’Istituto Alberghiero “Gae Aulenti” di Valdilana, si è svolta la prova pratica dell’Esame Regionale della classe 3AT dell’indirizzo “Food and Beverage”. Un appuntamento significativo, perché ha rappresentato il primo esame regionale del nuovo percorso formativo, nato per valorizzare il lavoro congiunto tra cucina e sala.

Gli studenti hanno affrontato la prova preparando un buffet ispirato ai piatti tipici della tradizione regionale. Ingredienti del territorio, cura nella presentazione e attenzione agli abbinamenti hanno caratterizzato il lavoro degli allievi, chiamati a mettere in campo tecnica, creatività e capacità organizzativa.

Elemento centrale della giornata è stato il dialogo tra cucina e sala bar: alle preparazioni gastronomiche sono stati abbinati cocktail pensati per esaltarne aromi, profumi e caratteristiche. Un percorso che ha reso evidente l’obiettivo del nuovo indirizzo, fondato sull’integrazione di competenze diverse e complementari.

Alla prova hanno assistito anche alcuni ospiti istituzionali e professionali: la vice sindaco di Valdilana, Elisabetta Prederigo, l’assessore alla Cultura, Francesca Barioglio, e due chef della FIC, Federazione Italiana Cuochi.

L’esame ha messo in luce la preparazione tecnica degli studenti e la loro capacità di lavorare in modo coordinato, offrendo agli ospiti un’esperienza completa. Soddisfazione è stata espressa dai docenti e dalla commissione esaminatrice, che hanno apprezzato l’impegno, l’organizzazione e la professionalità dimostrati dagli allievi.

La giornata del 20 maggio segna così un traguardo importante per l’Istituto Alberghiero “Gae Aulenti” di Valdilana e per il nuovo corso “Food and Beverage”, indirizzo pensato per formare professionisti capaci di valorizzare l’eccellenza enogastronomica attraverso collaborazione, creatività e competenze trasversali.