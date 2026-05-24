Biella campione di solidarietà con la lotteria benefica di AISM

L'estrazione dell’AISM Biella ha avuto luogo il 23 maggio, alle 15, presso la sede dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla in via Piave 11/C. Son stati venduti un totale di 25.813 biglietti. Da questa realtà è giunto un ringraziamento a “tutti coloro che ci hanno sostenuti per la buona riuscita della manifestazione.
Tutte le aziende private e gli esercenti che hanno accettato di distribuire i biglietti presso le loro attività, ASL BI, Ass.ni, Gallerie Commerciali, Pro Loco, che ci hanno ospitati presso di loro, tutti i volontari che si sono prodigati nella distribuzione e ritiro dei biglietti nei negozi e nei banchetti e tutti i nostri sostenitori. I premi sono reperibili presso la sede dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla in Via Piave 11/C, a Biella, e dovranno essere ritirati dai rispettivi vincitori entro il 10 settembre 2026 negli orari di apertura: lun-ven ore 9-13. Per qualsiasi informazione potete contattare la Sezione al numero 015/849436”.
Di seguito l’elenco dei biglietti estratti
1
Bicicletta Elettrica - Pizzeria Apicella Corso Europa 1 Biella
35.804
2
Girocollo punto luce oro 18Kt con diamante taglio brillante - Oreficeria Valdani Via Italia 8 Biella
16.436
3
Girocollo in argento - Oreficeria Artiglia Via Italia 41 Biella
1.958
4
Maglia a rovescio - Santa Barbara Via Torino 15 Biella
11.440
5
Foulard Seta Max Mara - Santa Barbara Via Torino 15 Biella
11.104
6
Completo copripiumino
19.794
7
Trattamento fillerina antirughe - Parafarmacia "I Giardini" P.zza Casalegno 8/A Biella
2.489
8
Servizio cambio gomme o acquisto di 100€ - Di Leo Franco Pneumatici Via Trento 38 Biella
12.178
9
Servizio cambio gomme o acquisto di 100€ - Di Leo Franco Pneumatici Via Trento 38 Biella
19.426
10
Trapunta matrimoniale in microfibra 220x240 Maison du lin
30.410
11
Macchina del caffè (MITACA) - SELLMAT Via Cavour 78 Gaglianico
17.597
12
Cesto Gastronomico - Macelleria Mosca Via San Filippo 16 Biella
29.652
13
Taglio di stoffa in lana - Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana
2.758
14
Taglio di stoffa in lana - Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana
27.964
15
Taglio di stoffa in lana - Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana
30.900
16
Occhiale da sole - Ottica Longhi Via S. Filippo 10 - 13900 Biella
20.001
17
Occhiale da sole - Ottica Longhi Via S. Filippo 10 - 13900 Biella
3.604
18
Occhiale da sole - Ottica Longhi Via S. Filippo 10 - 13900 Biella
2.148
19
Salvadivano a tre posti
20.393
20
Giubbotto - Primigi - C.C. Orsi Biella
16.129
21
Copriletto
10.128
22
Completo letto - Cà Brio Piazza I Maggio 11 Biella
41.517
23
Copriletto bianco 2 piazze - Cycas - Cà Brio Piazza I Maggio 11 Biella
1.742
24
Copriletto
15.483
25
Trolley
19.618
26
Trolley
14.952
27
Trolley
39.815
28
Easy cook (Tefal)
29.898
29
Orologio donna Breil TW 1463
11.086
30
Cesto bianco
16.221
31
Aspirapolvere Cyclonia aspirateur robot HZ-03
39.896
32
Aspirapolvere Cyclonia aspirateur robot HZ=
39.081
33
Mulinex Mixer cucina
14.351
34
Lagostina ingegno batteria pentole 3 pezzi
30.596
35
Servizio Massaggio da 30 minuti - INDACO BENESSERE Via Milano 431 Vigliano B.se
7.852
36
Libro Fotografico “I custodi dell'acqua”
9.174
37
Bambo Grill Must chef
39.787
38
Tovaglia 6 persone (Vincent)
37.878
39
Trattamento capelli - La Maison Retrò P.zza Vittorio Veneto 16/u Biella
16.152
40
Trattamento cura delle cute - La Maison Retrò P.zza Vittorio Veneto 16/u Biella
30.572
41
Bignole e crema da 1Kg 1/2 - Pasticceria Maniscalco&Rainero Campore Valdilana
376
42
Bignole e crema da 1Kg 1/2 - Pasticceria Maniscalco&Rainero Campore Valdilana
20.438
43
Cuffie stereo MDR-XD150 "Sony" - Coelgas Via Mazzini 85 Cossato
40.855
44
Black&Decker A 7071 (avviatore + inserti)
5.565
45
Shopper in lana - Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana
32.372
46
Pentola Pressione Pressure cook
41.802
47
Sciarpa di lana
35.002
48
Sciarpa di lana
19.453
49
Lavagna Rana - Brandan
28.027
50
Bilancia diagnostica - Parafarmacia "I Giardini" P.zza Casalegno 8/A Biella
9.154
51
Bracciale donna obsolet
7.630
52
Utensili per giardinaggio set 7 pezzi
29.619
53
Piardi home 1959 cremalatte 330 Ml
13.754
54
Ariete spremiagrumi 1,2 L
32.323
55
Casa collection spices bilancia cucina elettronica
28.928
56
Nedis slimline bilancia digitale
3.051
57
Evviva tagliere formaggio ceramica base in legno
28.787
58
Griglia cucina The Chef Grill 26x26 cm H&H
9.065
59
Servizio Manicure - INDACO BENESSERE Via Milano 431 Vigliano Biellese
36.966
60
Tovaglia cachemire 120x141
150
61
Orologio a muro
7.129
62
Set notte love therapy cuori bianchi (lenzuoli + federe)
27.681
63
Tostapane
18.769
64
Tovaglia parigina gialla - B
2.676
65
Ferma-porta
4.662
66
Set 3 bicchieri in vetro
11.360
67
Libro in piemontese “QUAJ AGN FA” - Tipografia Botalla Via Cairoli 140 Gaglianico
35.970
68
Tazzine 6 pz
41.571
69
Cestino
19.115
70
Porta Tablet
12.749
71
Set 2 bicchieri per liquore
229
72
Libro Jerusalem - Lauretana Frazione Campiglie 56 Graglia
13.133
73
Libro Gaglianico - Tipografia Botalla Via Cairoli 140 Gaglianico
13.961
74
Libro bambini “Mamma, c'è un leone sul divano!” - Tipografia Botalla Via Cairoli 140 Gaglianico
5.759