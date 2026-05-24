Biella campione di solidarietà con la lotteria benefica di AISM

L'estrazione dell’AISM Biella ha avuto luogo il 23 maggio, alle 15, presso la sede dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla in via Piave 11/C. Son stati venduti un totale di 25.813 biglietti. Da questa realtà è giunto un ringraziamento a “tutti coloro che ci hanno sostenuti per la buona riuscita della manifestazione.

Tutte le aziende private e gli esercenti che hanno accettato di distribuire i biglietti presso le loro attività, ASL BI, Ass.ni, Gallerie Commerciali, Pro Loco, che ci hanno ospitati presso di loro, tutti i volontari che si sono prodigati nella distribuzione e ritiro dei biglietti nei negozi e nei banchetti e tutti i nostri sostenitori. I premi sono reperibili presso la sede dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla in Via Piave 11/C, a Biella, e dovranno essere ritirati dai rispettivi vincitori entro il 10 settembre 2026 negli orari di apertura: lun-ven ore 9-13. Per qualsiasi informazione potete contattare la Sezione al numero 015/849436”.

Di seguito l’elenco dei biglietti estratti