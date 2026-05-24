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COSTUME E SOCIETÀ | 24 maggio 2026, 16:30

Biella campione di solidarietà con la lotteria benefica di AISM

Biella campione di solidarietà con la lotteria benefica di AISM

Biella campione di solidarietà con la lotteria benefica di AISM

 L'estrazione dell’AISM Biella ha avuto luogo il 23 maggio, alle 15, presso la sede dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla in via Piave 11/C. Son stati venduti un totale di 25.813 biglietti. Da questa realtà è giunto un ringraziamento a “tutti coloro che ci hanno sostenuti per la buona riuscita della manifestazione. 

Tutte le aziende private e gli esercenti che hanno accettato di distribuire i biglietti presso le loro attività, ASL BI, Ass.ni, Gallerie Commerciali, Pro Loco, che ci hanno ospitati presso di loro, tutti i volontari che si sono prodigati nella distribuzione e ritiro dei biglietti nei negozi e nei banchetti e tutti i nostri sostenitori. I premi sono reperibili presso la sede dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla in Via Piave 11/C, a Biella, e dovranno essere ritirati dai rispettivi vincitori entro il 10 settembre 2026 negli orari di apertura: lun-ven ore 9-13. Per qualsiasi informazione potete contattare la Sezione al numero 015/849436”.

Di seguito l’elenco dei biglietti estratti

1

Bicicletta Elettrica - Pizzeria Apicella Corso Europa 1   Biella

35.804

2

Girocollo punto luce oro 18Kt con diamante taglio brillante - Oreficeria Valdani Via Italia 8 Biella

16.436

3

Girocollo in argento - Oreficeria Artiglia Via Italia 41 Biella

1.958

4

Maglia a rovescio - Santa Barbara Via Torino 15 Biella

11.440

5

Foulard Seta Max Mara - Santa Barbara Via Torino 15 Biella

11.104

6

Completo copripiumino

19.794

7

Trattamento fillerina antirughe - Parafarmacia "I Giardini" P.zza Casalegno 8/A Biella

2.489

8

Servizio cambio gomme o acquisto di 100€ - Di Leo Franco Pneumatici Via Trento 38 Biella

12.178

9

Servizio cambio gomme o acquisto di 100€ - Di Leo Franco Pneumatici Via Trento 38 Biella

19.426

10

Trapunta matrimoniale in microfibra 220x240 Maison du lin

30.410

11

Macchina del caffè (MITACA) - SELLMAT Via Cavour 78 Gaglianico

17.597

12

Cesto Gastronomico - Macelleria Mosca Via San Filippo 16 Biella

29.652

13

Taglio di stoffa in lana - Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana

2.758

14

Taglio di stoffa in lana - Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana

27.964

15

Taglio di stoffa in lana - Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana

30.900

16

Occhiale da sole - Ottica Longhi Via S. Filippo 10 - 13900 Biella

20.001

17

Occhiale da sole - Ottica Longhi Via S. Filippo 10 - 13900 Biella

3.604

18

Occhiale da sole - Ottica Longhi Via S. Filippo 10 - 13900 Biella

2.148

19

Salvadivano a tre posti

20.393

20

Giubbotto - Primigi - C.C. Orsi Biella

16.129

21

Copriletto

10.128

22

Completo letto - Cà Brio Piazza I Maggio 11 Biella

41.517

23

Copriletto bianco 2 piazze - Cycas - Cà Brio Piazza I Maggio 11 Biella

1.742

24

Copriletto

15.483

25

Trolley

19.618

26

Trolley

14.952

27

Trolley

39.815

28

Easy cook (Tefal)

29.898

29

Orologio donna Breil TW 1463

11.086

30

Cesto bianco

16.221

31

Aspirapolvere Cyclonia aspirateur robot HZ-03

39.896

32

Aspirapolvere Cyclonia aspirateur robot HZ=

39.081

33

Mulinex Mixer cucina

14.351

34

Lagostina ingegno batteria pentole 3 pezzi

30.596

35

Servizio Massaggio da 30 minuti - INDACO BENESSERE Via Milano 431 Vigliano B.se

7.852

36

Libro Fotografico “I custodi dell'acqua”

9.174

37

Bambo Grill Must chef

39.787

38

Tovaglia 6 persone (Vincent)

37.878

39

Trattamento capelli - La Maison Retrò P.zza Vittorio Veneto 16/u Biella

16.152

40

Trattamento cura delle cute - La Maison Retrò P.zza Vittorio Veneto 16/u Biella

30.572

41

Bignole e crema da 1Kg 1/2 - Pasticceria Maniscalco&Rainero Campore Valdilana

376

42

Bignole e crema da 1Kg 1/2 - Pasticceria Maniscalco&Rainero Campore Valdilana

20.438

43

Cuffie stereo MDR-XD150 "Sony" - Coelgas Via Mazzini 85 Cossato

40.855

44

Black&Decker A 7071 (avviatore + inserti)

5.565

45

Shopper in lana - Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana

32.372

46

Pentola Pressione Pressure cook

41.802

47

Sciarpa di lana

35.002

48

Sciarpa di lana

19.453

49

Lavagna Rana - Brandan

28.027

50

Bilancia diagnostica - Parafarmacia "I Giardini" P.zza Casalegno 8/A Biella

9.154

51

Bracciale donna obsolet

7.630

52

Utensili per giardinaggio set 7 pezzi

29.619

53

Piardi home 1959 cremalatte 330 Ml

13.754

54

Ariete spremiagrumi 1,2 L

32.323

55

Casa collection spices bilancia cucina elettronica

28.928

56

Nedis slimline bilancia digitale

3.051

57

Evviva tagliere formaggio ceramica base in legno

28.787

58

Griglia cucina The Chef Grill 26x26 cm H&H

9.065

59

Servizio Manicure - INDACO BENESSERE Via Milano 431 Vigliano Biellese

36.966

60

Tovaglia cachemire 120x141

150

61

Orologio a muro

7.129

62

Set notte love therapy cuori bianchi (lenzuoli + federe)

27.681

63

Tostapane

18.769

64

Tovaglia parigina gialla - B

2.676

65

Ferma-porta

4.662

66

Set 3 bicchieri in vetro

11.360

67

Libro in piemontese “QUAJ AGN FA” - Tipografia Botalla Via Cairoli 140 Gaglianico

35.970

68

Tazzine 6 pz

41.571

69

Cestino

19.115

70

Porta Tablet

12.749

71

Set 2 bicchieri per liquore

229

72

Libro Jerusalem - Lauretana Frazione Campiglie 56 Graglia

13.133

73

Libro Gaglianico - Tipografia Botalla Via Cairoli 140 Gaglianico

13.961

74

Libro bambini “Mamma, c'è un leone sul divano!” - Tipografia Botalla Via Cairoli 140 Gaglianico

5.759

c. s. AISM Biella g. c.

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