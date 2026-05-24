Rotary Valle Mosso, una serata per portare acqua a un villaggio del Tigray

Grande partecipazione per l’evento “Acqua è vita”, promosso giovedì 21 maggio all’hotel Cascina Era di Sandigliano dal Rotary Club Valle Mosso. Circa 170 persone, tra invitati, familiari, amici e rotariani di diversi club del territorio, hanno preso parte alla serata, il cui ricavato contribuirà al finanziamento di un pozzo nel Tigray, nel nord dell’Etiopia, a favore di un villaggio locale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione “Fonte di Vita” di Gaglianico, guidata da Gino Costa.

La prima parte dell’incontro è stata dedicata a una tavola rotonda sul valore dell’acqua, moderata dal giornalista Silvano Esposito. Sono intervenuti il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto, l’artista Michelangelo Pistoletto, l’arcivescovo di Vercelli monsignor Marco Arnolfo e il giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli.

Nel corso del confronto sono stati affrontati temi ambientali, sociali e culturali legati alla risorsa idrica: dai cambiamenti climatici alla necessità di nuove infrastrutture, dalla gestione pubblica dell’acqua al suo valore simbolico e alimentare. È intervenuto anche l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza di raccogliere e conservare l’acqua per garantire approvvigionamento potabile e agricoltura.

Durante la serata è stato inoltre letto un messaggio di Leonardo Gili, amministratore delegato di BCV Acque, ed è stato ricordato il progetto internazionale coordinato tra il 2000 e il 2005 dal docente del Politecnico di Torino Giorgio Rovero, dedicato al recupero dell’acqua nelle lavorazioni tessili.

Il presidente Salino e il Governatore del Distretto 2031 Felice Invernizzi hanno infine consegnato ai relatori alcuni omaggi del Distretto e un’opera dell’artista Daniele Basso. La giornata si è conclusa con il convivio.