La V Tessile 1963/64 torna all’Itis per celebrare i 62 anni dal diploma FOTO

In qualità di studenti hanno varcato per l’ultima volta la soglia dell’Itis nel lontano 1964, ma i ricordi di quegli anni felici e il senso di appartenenza alla scuola più antica di Biella hanno sempre fatto in modo che la vecchia classe si ritrovasse ogni anno per ricordare i tempi passati con un incontro conviviale.

Loro sono gli ex allievi della V Tessile 1963/64 e il 23 maggio 2026, dopo la fotografia di rito davanti all’Istituto, si sono recati in visita alla succursale di Città Studi, dove è attivo il corso TAM (tessile abbigliamento moda); a fare da guida, il preside Tiziano Badà, grazie al quale gli ex studenti hanno potuto soffermarsi ad osservare i nuovi macchinari di cui sono ora dotati i laboratori.

Tuttavia, accanto ai recenti telai elettromeccanici, l’Itis ha pensato di conservare gli antichi telai in legno (a tutt’oggi funzionanti) sui quali generazioni di giovani si sono formate in passato; e proprio molti di questi telai sono stati riconosciuti dagli ex allievi della V Tessile 1963/64 come macchinari sui quali avevano imparato i primi rudimenti della tessitura; va da sé che, insieme ad un po’ di commozione, sono stati tantissimi gli aneddoti sui tempi passati che da tale visione sono scaturiti.

Questi i partecipanti al raduno 2026: Giuseppe Boggio, Aldo Bombelli, Anacleto Brunetti, Paolo Camerano, Marino Moretti, Enzo Mossetti, Franco Sarto.