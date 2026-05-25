​I Carabinieri in congedo di Biella in pellegrinaggio al Santuario della Virgo Fidelis

Una giornata intensa, all’insegna della fede, della memoria e della convivialità.

Domenica 24 maggio, la Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Biella si è recata in pellegrinaggio al Santuario della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, situato a Incisa Scapaccino.

Il momento centrale della mattinata è stato la celebrazione della Santa Messa, officiata da un sacerdote d'eccezione: il socio padre Sandro Luccato, coadiuvato dal seminarista Francesco Cappa Verzone. Entrambi appartengono alla Congregazione di San Filippo Neri di Biella, a testimonianza del forte legame spirituale che unisce la comunità biellese.

​Alla funzione e alla giornata di raduno ha preso parte una folta delegazione della sezione biellese. In prima fila il presidente Antonio Diego Piras, accompagnato dai componenti del Consiglio Direttivo. Tra i soci hanno preso parte il Generale di brigata Antonio Rizzi e il socio benemerito Claudia Ghiraldello. La forte partecipazione ha confermato ancora una volta l'attaccamento dei Carabinieri in congedo e dei loro familiari ai valori di fedeltà e tradizione che la Virgo Fidelis rappresenta.

​Dopo la solenne funzione religiosa, il gruppo si è trasferito in un ristorante locale per un momento di convivialità e per il tradizionale pranzo associativo, ideale per rafforzare i legami di amicizia tra i soci.

A coronamento della splendida giornata sul territorio astigiano, nel pomeriggio i partecipanti hanno visitato un'importante e storica cantina vinicola della zona, alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali, prima di fare rientro a Biella.