Candelo, il Comune a fianco delle famiglie in difficoltà: ecco il fondo di sostegno economico

Il comune di Candelo conferma per il 2026 il fondo di sostegno economico dedicato ai nuclei familiari e alle persone residenti che stanno vivendo una situazione di difficoltà.

Per l'anno in corso è stato previsto uno stanziamento di 5.000 euro, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi si trova in condizioni di fragilità economica e sociale.

Lo annuncia Erika Vallera, capogruppo di maggioranza della lista Candelo nel Cuore: “Il fondo sarà gestito in collaborazione con il Consorzio I.R.I.S. di Biella, attraverso una procedura condivisa che prevede la valutazione delle richieste da parte dei servizi sociali territoriali, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri stabiliti dai regolamenti in materia. Questa iniziativa si inserisce in una rete di sostegno costruita grazie alla collaborazione tra istituzioni, servizi territoriali, associazioni e volontariato, che ogni giorno contribuiscono a promuovere inclusione, solidarietà e qualità della vita nella nostra comunità. Una comunità è più forte quando nessuna persona viene lasciata sola davanti alle difficoltà. Per questo si continua ad investire in strumenti di supporto e vicinanza, valorizzando il lavoro condiviso tra enti pubblici, associazioni e cittadinanza”.