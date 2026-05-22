34 anni dopo Capaci, a Vigliano si ricorda Giovanni Falcone e le vittime della strage FOTO

Il Biellese non dimentica. Nella giornata di oggi, 22 maggio, si è tenuto un intenso e solenne momento di raccoglimento per onorare la figura di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, vittime della strage di Capaci, avvenuta ben 34 anni fa.

Erano presenti per l’occasione sindaci del territorio, autorità (provinciali e regionali) e rappresentanti delle forze dell’ordine. Quest’anno la cerimonia si è tenuta davanti al Municipio di Vigliano Biellese, con 5 amministratori locali pronti a leggere le vite, le speranze e i sogni di coloro che persero la vita in quel terribile 23 maggio 1992.

Da sottolineare anche il collegamento, da remoto, dell’assessore del comune di Capaci Erasmo Vassallo che ha condiviso con la platea un breve intervento incentrato su trasparenza e legalità.

Infine, la coordinatrice provinciale di Avviso Pubblico, Cristina Sitzia, ha rinnovato ancora una volta l’impegno civile della comunità contro ogni forma di mafia: “Ricordare oggi è importante, non solo per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia ma anche per riaffermare l'impegno costante delle amministrazioni nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata e nella difesa dei valori di legalità e giustizia. Ciò può essere possibile solo con la collaborazione di tutti: associazioni, istituzioni e scuole. La legalità si afferma e vive nelle scelte quotidiane di ognuno di noi”.