Veglia di Pentecoste con il vescovo di Biella Roberto Farinella. L’appuntamento liturgico avrà luogo alle 21 di sabato 23 maggio nella Cattedrale di Biella. Dalla Diocesi è giunto un invito ai fedeli delle parrocchie, dei gruppi e delle associazioni ecclesiali a partecipare numerosi alla funzione eucaristica. Sarà un momento di condivisione e profonda spiritualità.
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A Biella la Veglia di Pentecoste con il vescovo Roberto Farinella
Veglia di Pentecoste con il vescovo di Biella Roberto Farinella. L’appuntamento liturgico avrà...