 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 21 maggio 2026, 07:30

A Biella la Veglia di Pentecoste con il vescovo Roberto Farinella

A Biella la Veglia di Pentecoste con il vescovo Roberto Farinella (foto di repertorio)

A Biella la Veglia di Pentecoste con il vescovo Roberto Farinella (foto di repertorio)

Veglia di Pentecoste con il vescovo di Biella Roberto Farinella. L’appuntamento liturgico avrà luogo alle 21 di sabato 23 maggio nella Cattedrale di Biella. Dalla Diocesi è giunto un invito ai fedeli delle parrocchie, dei gruppi e delle associazioni ecclesiali a partecipare numerosi alla funzione eucaristica. Sarà un momento di condivisione e profonda spiritualità.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore