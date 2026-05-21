Vigliano celebra Santa Rita, saranno benedette anche le rose

Una Santa Messa in onore di Santa Rita. Avrà luogo nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nel comune di Vigliano Biellese, alle 20.30 di domani, venerdì 22 maggio. In tale occasione, si terrà anche la benedizione delle rose. Si preannuncia un momento di comunità, spiritualità e profonda condivisione.
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