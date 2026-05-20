Per Ghiraldello doppio evento al Salone del Libro FOTO

Il Salone Internazionale del Libro di Torino ha visto la dottoressa Claudia Ghiraldello protagonista di due eventi. Il primo è avvenuto nella frizzante cornice del Lingotto dove nello Spazio Editori del Piemonte, alle 11 di venerdì 15 maggio, la studiosa ha presentato il suo libro “Spigolature nell’archivio di Alberto Cibrario” dialogando con la dottoressa Paola Gribaudo che, quale Presidente dell’Accademia Albertina, ha promosso la realizzazione del volume uscito per i tipi dell’Albertina Press.

L’evento è stato arricchito dalla proiezione di immagini tratte da questo libro che consiste nello studio di documenti assolutamente inediti sul medico-artista Cibrario, figura chiave della cultura del suo tempo. Erano presenti, tra gli altri, Mauro Pregnolato per la casa editrice L’Artistica Savigliano responsabile della grafica e della stampa del volume, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Borgomasino Alessandro D’Angelo, il Past President del Fotoclub Biella Sergio Ramella e la discendente del Tenente Colonnello della Regia Marina Italiana Giuseppe Bonom Francesca Mussone. Ospite speciale Giulio Cibrario, discendente di Alberto.

Nel pomeriggio del giorno seguente, il suggestivo teatro del Polo Artistico e Culturale “Le Rosine”, nel contesto del Salone del Libro Off, ha visto la Ghiraldello, intervistata dalla Gribaudo, presentare il libro evidenziandone aspetti, anche curiosi, atti a mettere in luce la realtà umana e quella professionale del Cibrario. In particolare Gribaudo ha sottolineato come grazie all’impegno dell’autrice di questo volume siano stati scoperti nuovi dati sia sull’Accademia Albertina sia su oltre cento artisti che si interfacciarono con il Cibrario stesso.

Hanno presenziato all’evento, per il Polo Artistico e Culturale “Le Rosine”, il direttore generale Massimo Striglia, la direttrice artistica nonché attrice Sara D’Amario e il regista François-Xavier Frantz; presenti anche, nel pubblico, tra gli altri, l’architetto Paolo Sorrenti e l’artista Ioannis Melanitis Vice-Rettore dell’Accademia di Belle Arti di Atene.