Biella, comunità parrocchiali della valle d’Oropa in festa per i 9 anni del nuovo oratorio

Le comunità parrocchiali della valle d’Oropa si riuniranno a festa per i 9 anni del nuovo oratorio (2017-26), a cui sono invitati famiglie, giovani e cittadini.
L’evento avrà luogo domenica 24 maggio, con l’accoglienza in oratorio (ore 10.45), la Santa Messa delle 11 e l’aperitivo offerto nei locali dell’oratorio. La mattinata si concluderà con il pranzo condiviso, dove chiunque può portare qualcosa.
Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, troveranno spazio musica, giochi, momenti di aggregazione, con la possibilità di iscrivere i propri ragazzi ai campeggi estivi. La giornata terminerà con una merenda aperta a tutti.