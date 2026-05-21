A Mezzana un incontro formativo con Cosrab sul compostaggio domestico

Un incontro formativo sul compostaggio domestico. È l’iniziativa messa in piedi dall’amministrazione comunale di Mezzana Mortigliengo, in collaborazione con Cosrab: in particolare, un tecnico ambientale qualificato illustrerà alla popolazione il corretto metodo per compostare i rifiuti organici offrendo consigli e spunti pratici per gestire al meglio il proprio composter/tampa.
L’evento si terrà sabato 23 maggio, alle 14.15, al Cineteatro Angelus di via Chiesa. Inoltre, saranno a breve disponibili 100 composter da distribuire alle famiglie che aderiranno all’albo dei compostatori di prossima istituzione.