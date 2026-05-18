A Biella la mostra "MESSINSCENA" di Roberto Gianinetti e Chiara Mazzeri FOTO

Sabato 16 Maggio alle ore 18, alla Galleria Silvy Bassanese Arte Contemporanea è stata inaugurata la mostra "MESSINSCENA" di Roberto Gianinetti e Chiara Mazzeri. Il progetto è frutto di un lavoro a quattro mani, Chiara Mazzerk fotografa e Roberto Gianinetti, incisore, compongono una creazione unica che abbina fotografia e grafica.

Per la fruizione visiva emozionale è superfluo chiedersi fin dove arriva la mano dell'uno o dell'altra: l'immagine dovrebbe essere guardata in sé al di là del dato costruttivo tecnico, così come si guarda una chiesa o un palazzo che nel tempo ha subito trasformazioni ed è diventata opera completa e attuale su cui chi ne è al cospetto pone lo sguardo.



I toni prevalenti sono gli azzurri e ciò ne accentua il carattere onirico già evidente al primo sguardo: si viene trasportati all'interno di una narrazione che comprende l'intero lavoro. Roberto Gianinetti ne racconta la storia opere alla mano o meglio dire al torchio.

La mostra si articola tra le opere a quattro mani e quelle soltanto di Gianinetti in un percorso che propone quest'ultimo con lavori grafici complessi anche di grandi dimensioni.