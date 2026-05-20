Teatro Sociale, slitta la riapertura, e la nuova stagione torna all'Odeon. Gentile “Non è un’alternativa di secondo livello”

La nuova stagione teatrale di Biella si svolgerà nuovamente all’Odeon. La decisione arriva a seguito di nuovi interventi imprevisti che interesseranno il Teatro Sociale Villani, impedendone l’utilizzo per la programmazione in arrivo.

A comunicarlo è il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Biella, Sara Gentile, che ha tracciato anche un bilancio della stagione appena conclusa, evidenziando numeri in crescita e un forte interesse da parte del pubblico composto anche da famiglie e ragazzi.

“La stagione teatrale appena conclusa evidenzia con i numeri il desiderio d’arte e di cultura della città che in questi due anni si è accompagnato ad una crescente qualità degli spettacoli proposti”, ha dichiarato Gentile, sottolineando la presenza di nomi di rilievo nel cartellone, tra cui Giovanni Storti, Katia Follesa, Luca Bizzarri, Flavio Insinna e Claudio Bisio.

Un risultato significativo anche sul piano della partecipazione: oltre seicento abbonamenti venduti, definito “un record”, e circa 17.000 presenze complessive agli spettacoli. Numeri che, secondo l’amministrazione, confermano la solidità del percorso intrapreso insieme al partner organizzativo Il Contato del Canavese.

Guardando alla prossima stagione, l’amministrazione ha però annunciato un nuovo trasferimento delle attività all’Odeon. “A causa di nuovi interventi imprevisti da effettuare presso il Teatro Sociale Villani, la stagione si svolgerà nuovamente all’Odeon”, ha spiegato Gentile.

Il teatro di via Torino sarà quindi ancora una volta il principale punto di riferimento per la programmazione culturale cittadina, in attesa del completamento dei lavori al Sociale.

Nelle parole dell’assessore, l’Odeon non rappresenta una soluzione di ripiego: “Quest’ultimo non rappresenta un’alternativa di secondo livello, anzi”, ha precisato. Tuttavia, il Teatro Sociale Villani resta il cuore simbolico della vita culturale biellese: “il Sociale, come lo chiamiamo noi Biellesi, resta il teatro cittadino, ricco di quel fascino che soltanto la storia genera”.

L’obiettivo dichiarato è quello di riportare la stagione nel teatro storico una volta completati i lavori e garantita la piena sicurezza della struttura. “Quando sarà pronto per ospitare di nuovo il pubblico in sicurezza torneremo a proporre lì la stagione, lavorando per alzare sempre la qualità dell’offerta”, ha aggiunto Gentile, evidenziando al tempo stesso il ruolo dell’Odeon come spazio funzionale e strategico per sostenere la programmazione grazie alla sua maggiore capienza.