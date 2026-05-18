“Quattro salti in… Bugella”: a Biella un ciclo di conferenze tra storia, sport e memoria del territorio

Un viaggio nella storia e nelle identità del Biellese attraverso quattro serate di approfondimento culturale. È questo lo spirito di “Quattro salti in… Bugella”, il nuovo ciclo di conferenze ospitato a Biella e dedicato alla scoperta di personaggi, vicende e curiosità che raccontano il territorio dalle origini fino ai giorni nostri.

L’iniziativa si svolgerà presso la Biblioteca Diocesana del Seminario Vescovile e propone un percorso tra storia, sport, tradizioni popolari e patrimonio artistico locale, con incontri aperti al pubblico e a ingresso libero.

A curare il progetto è Giulio Pavigliano, che ha costruito un calendario di appuntamenti pensati per valorizzare la memoria storica del Biellese attraverso linguaggi diversi e relatori provenienti da ambiti culturali differenti.

Il ciclo prenderà il via mercoledì 20 maggio alle 20.45 con l’intervento di Giampiero Cannedu, dedicato a “I campioni del secolo”, un racconto dei protagonisti che hanno reso grande lo sport biellese.

Secondo appuntamento il 10 giugno con Sergio Marucchi e la conferenza “Il lupo nel Biellese”, un approfondimento che ripercorre oltre ottocento anni di storia e presenza del predatore sul territorio.

Il 16 settembre sarà la volta di Marcello Vaudano con “Il teatro della memoria”, un progetto che vede Teatrando e DocBi impegnati nel raccontare le genti biellesi attraverso la narrazione scenica e la ricerca storica.

Chiusura il 21 ottobre con Fabrizio Gremmo e l’incontro “Nascosti in bella vista”, dedicato ai piccoli dettagli che raccontano grandi storie del patrimonio artistico biellese, dal Medioevo fino all’età contemporanea.

L’intero ciclo si propone come un’occasione per riscoprire il territorio biellese attraverso punti di vista diversi, intrecciando storia locale, cultura popolare e valorizzazione del patrimonio.