Ottimi numeri anche a Biella per Le Oasi della Salute: oltre 2.000 screening gratuiti in 15 piazze del Piemonte FOTO

Grande partecipazione anche a Biella per “Le Oasi della Salute”, la giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare e alla promozione dei corretti stili di vita che domenica 17 maggio ha coinvolto contemporaneamente 15 piazze del Piemonte, con oltre 2.100 screening gratuiti effettuati in tutta la regione. Sono stati oltre 500 i medici, gli infermieri e i farmacisti coinvolti, con oltre 650 persone presenti nelle attività sportive.

L’iniziativa, promossa a livello regionale con il coinvolgimento delle Aziende sanitarie locali, si è svolta presso la palestra della scuola De Amicis ed ha rappresentato un’importante occasione per avvicinare i cittadini ai temi della salute e della prevenzione, offrendo controlli gratuiti e attività informative senza liste d’attesa.

Nel corso della giornata, inaugurata con il saluto in collegamento video dell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi accompagnato dal direttore scientifico Federico Nardi, hanno partecipato 118 cittadini, tutti sottoposti a un primo livello di screening con rilevazione dei principali parametri clinici, tra cui pressione arteriosa, glicemia, circonferenza vita, peso e altezza. I presenti hanno inoltre potuto beneficiare di un’attività di counseling personalizzato a cura del personale di ASL Biella, con indicazioni pratiche sui corretti stili di vita, alimentazione, attività fisica e prevenzione, oltre alla distribuzione di materiali informativi e orientamento ai servizi di screening.

Importante anche l’attività di approfondimento diagnostico: 51 cittadini hanno effettuato un elettrocardiogramma (ECG) mentre 37 cittadini sono stati sottoposti a Fibroscan. Fondamentale il contributo delle realtà associative e sportive del territorio, come la Società Sportiva Pietro Micca e la Asd Bi Roller Pattinaggio Biella, che hanno animato la giornata e promosso il benessere attraverso attività divulgative e dimostrative.

Preziosa la presenza di FAND – Associazione Italiana Diabetici, che opera a livello anche nel Biellese per la tutela dei diritti dei pazienti, la promozione della prevenzione e la diffusione della cultura sanitaria legata al diabete. FAND ha contribuito con un medico, una infermiera e due volontari. Sono stati valutati 92 pazienti a cui è stato comunicato con apposito questionario il loro rischio diabetico a 10 anni da trasmettere, se lo vorranno, al loro medico di base.

Nella mattinata erano presenti anche due operatori del 118, a disposizione della cittadinanza per dimostrazioni pratiche sul tema delle manovre salvavita di emergenza.