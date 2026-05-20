L’abbraccio dell’ANPS al presidente Antonio Demonte: “Ti aspettiamo presto a casa"

Una delegazione di volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato ha fatto visita nei giorni scorsi al presidente della sezione di Biella, Antonio Demonte, attualmente ricoverato a Torino mentre affronta un delicato e impegnativo periodo dal punto di vista sanitario.
Attorno a lui si è stretto l’affetto della famiglia, degli amici e di tutti coloro che in questi anni hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo, inviandogli un grande abbraccio virtuale e attendendo con fiducia il suo ritorno a casa.
Antonio Demonte è una persona empatica, capace di interagire sempre in modo positivo con tutti, seminando amicizia, serenità e allegria in ogni incontro, sia istituzionale sia conviviale. Un tratto umano che nel tempo gli ha fatto guadagnare la stima e l’affetto di tanti volontari e colleghi.
Dall’ANPS arriva quindi un caloroso e sincero “in bocca al lupo”, con l’augurio che il presidente possa tornare presto in piena forma, circondato dall’affetto di tutta la grande famiglia associativa