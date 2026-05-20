L’abbraccio dell’ANPS al presidente Antonio Demonte: “Ti aspettiamo presto a casa"

Attorno a lui si è stretto l’affetto della famiglia, degli amici e di tutti coloro che in questi anni hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo, inviandogli un grande abbraccio virtuale e attendendo con fiducia il suo ritorno a casa.

Antonio Demonte è una persona empatica, capace di interagire sempre in modo positivo con tutti, seminando amicizia, serenità e allegria in ogni incontro, sia istituzionale sia conviviale. Un tratto umano che nel tempo gli ha fatto guadagnare la stima e l’affetto di tanti volontari e colleghi.