Tentata rapina a Biella, uomo colpito al volto da un pugno: aggrediti anche due agenti

Nella sera del 19 maggio il personale della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Questura di Biella hanno arrestato tre soggetti stranieri tra i 18 e i 20 anni, resisi responsabili di una tentata rapina a danno di un signore biellese.

Allertata dal servizio di vigilanza del centro commerciale di Biella, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la notizia di una tentata rapina avvenuta pochi istanti prima in piazza Casalegno da parte di tre soggetti di origine straniera a danno di un uomo. I tre, non riuscendo nella sottrazione dello zaino appoggiato vicino al suo possessore, hanno sferrato un pugno al volto dell’uomo oggetto dell’aggressione e, dopo aver cercato di investirlo con la bicicletta, si sono dati alla fuga.

Tuttavia, grazie alla descrizione fornita al 112 e alla prontezza degli operatori, i poliziotti sono riusciti immediatamente a notare i tre rapinatori, riuniti insieme ad altri connazionali all’interno dei Giardini Zumarglini. Alla richiesta del controllo documentale da parte degli operanti, uno dei rapinatori ha tentato di darsi alla fuga a bordo di una biciletta elettrica, cercando di eludere i poliziotti mediante manovre pericolose tra le vie del centro cittadino.

Prontamente inseguito dagli operatori, il reo veniva raggiunto e contenuto, quindi accompagnato presso la locale Questura dove, tuttavia, ha reagito con violenza a due agenti di polizia, che hanno riportate ferite per 10 giorni di prognosi ciascuno.

Grazie all’intervento congiunto dei poliziotti, i tre soggetti sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura e venivano riconosciuti dalla vittima dell’aggressione come i rapinatori che poco prima avevano cercato di sottrargli lo zaino e lo avevano aggredito con un pugno al volto.

Dai successivi accertamenti è emerso che i tre fermati risultavano già segnalati per reati contro il patrimonio e contro la persona. L’intervento si è concluso con l’arresto per tentata rapina in concorso per i tre soggetti stranieri nonché per lesioni personali ad agenti di polizia giudiziaria e fuga pericolosa per uno solo dei correi.