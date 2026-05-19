Rally & co, Bertinotti e Porta premiati "campioni del Piemonte Aci sport"

In questi giorni ci sono state le premiazioni “campioni del Piemonte Aci sport” presso la sede Aci di Torino per due piloti della Rally & co dopo i risultati ottenuti nel 2025.



Alla presenza del presidente ACI di Biella Andrea Gibello ha ritirato il Trofeo Autostoriche prima zona per la vittoria nel 2° raggruppamento e per la coppa di classe 4 oltre 2000 Marco Bertinotti che dedica il premio a Fabio Moretti suo grande tifoso scomparso questa settimana. “Dedico la vittoria del trofeo a Fabio Moretti - ha esordito Bertonotti -, mio grande tifoso ed amico una persona sempre positiva anche nelle difficoltà che ha dovuto affrontare”.



Premiato anche Pierluigi Porta per la coppa nazionale rally nel 3° raggruppamento di classe 2000 e per la vittoria anche nel trofeo rally zona 1.

