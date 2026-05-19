Ginnastica Artistica Femminile, anche Biella sul podio della Serie B Nazionale

Sabato 16 maggio, a Bergamo si è disputata la quarta ed ultima prova per la Serie B Nazionale di Ginnastica Artistica. La squadra della Tigers Academy di Pianezza (To) per la quale le ginnaste biellesi Veronica Pastorato, Agnese Vella, Anna De Filippis ed Eleonora Ghione hanno avuto la possibilità di gareggiare, hanno alla fine raggiunto il podio conquistando un meritatissimo secondo posto in classifica generale.

La giusta concentrazione, gli allenamenti mirati e una condotta di gara impeccabile, non hanno lasciato spazi ad errori o momenti di relax che potessero far perdere la determinazione al raggiungimento del miglior risultato possibile.

Tra le atlete di Ginnastica Biella in pedana, questa volta si è distinta Anna De Filippis. La sua è stata un’ottima gara, ma il suo esercizio alla Trave ha fatto la differenza sull’economia di gara. Sicura di sé ha svolto un esercizio che rappresenta probabilmente il culmine della sua carriera ginnica.

Bene anche Veronica Pastorato e Agnese Vella, che hanno svolto la loro gara senza errori.

Per Eleonora Ghione, infortunata durante gli ultimi allenamenti pre-gara, la soddisfazione di essere comunque in campo gara per supportare le compagne. Il gruppo, accompagnato in gara dalla tecnica Irina Sitnikova ha concluso questo campionato con un risultato importante, rincorso per quattro gare, miglioramento dopo miglioramento, a dimostrazione che il lavoro e la determinazione portano sempre a risultati e soddisfazioni.

Lo staff di Ginnastica Biella, ringrazia di cuore il presidente di Tigers Academy, Alberto Pittino per la possibilità offertaci, segno anche questo, che le collaborazioni portano sempre a risultati positivi, alla crescita di atlete, tecnici e in generale della stessa Ginnastica Artistica Nazionale.